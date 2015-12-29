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    ​Российская авиация за три дня атаковала 500 объектов ИГИЛ

    Российские лётчики выполнили 164 боевых вылетаБаку. 29 декабря. REPORT.AZ/ ВКС РФ за трое суток уничтожили в Сирии более 500 объектов ДАИШ.Как пере...

    Российские лётчики выполнили 164 боевых вылета

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ ВКС РФ за трое суток уничтожили в Сирии более 500 объектов ДАИШ.

    Как передает Report, об этом сообщил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.

    Российские лётчики выполнили 164 боевых вылета и атаковали позиции террористов в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама, Хомс, Дамаск, Дейр-эз-Зор и Ракка.

    Он подчеркнул, в последние дни российская авиация усилила интенсивность ударов в арабской республике. По словам Рудского, сирийская армия при поддержке российской авиации установила контроль над левым берегом реки Эль-Кебир и взяла под контроль три важные высоты в Латакии.

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