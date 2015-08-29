​Роскомнадзор может заблокировать Facebook

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Роскомнадзор вправе заблокировать при необходимости любой интернет-ресурс, в том числе и Facebook.

Как сообщает Report, об этом в интервью "Ъ FM" заявил руководитель пресс-службы Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

"Чисто законодательно Facebook могут заблокировать в России, как и любой другой сайт. Законодательный инструментарий для этого есть. Вопрос не ставится так, что если они не перенесут хранение данных в Россию, то мы его закроем, и в 2015 году точно не будет поставлен. План проверок на 2015 год для исполнения 242-го федерального закона утвержден. Facebook, Twitter, Google в этом плане проверок отсутствуют", - отметил Ампелонский.