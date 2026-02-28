Родригес призвала администрацию США полностью отменить санкции против Венесуэлы

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес обратилась к администрации США с призывом полностью снять блокаду, отменить санкции против боливарианской республики и наладить энергетическое сотрудничество двух стран.

Как передает Report, такое заявление прозвучало в обращении венесуэльского лидера на встрече с представителями нефтегазовой промышленности республики, которую транслировал телеканал Venezolana de Television.

"Президент США Дональд Трамп, которому я благодарна за проявленное уважение ко мне лично и к правительству Венесуэлы, я прошу вас прекратить блокаду Венесуэлы, прекратить санкции против Венесуэлы, и говорю это сегодня в присутствии представителей нефтегазового сектора: больше никакой блокады против нашей страны", - заявила Родригес.

Уполномоченный президент предложила установить с США двухстороннюю энергетическую повестку дня, основанную на взаимном уважении и эффективной работе, а также разрешить имеющиеся разногласия дипломатически. Она отметила, что односторонние принудительные меры наносят ущерб не только государственному сектору, но и предпринимателям, ученым, рабочим и служащим.

Родригес подчеркнула, что правительство Венесуэлы стремится к тому, чтобы использование энергетических ресурсов приносило процветание народу, гарантируя суверенное развитие национальной промышленности.