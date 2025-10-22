Родителям премьера Франции предоставили охрану из соображений безопасности
- 22 октября, 2025
- 14:13
Родителям премьер-министра Франции Себастьена Лекорню организовали охрану из соображений безопасности.
Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на источники.
Сообщается, что родителей Лекорню, которые проживают в департаменте Эр в Нормандии, постоянно сопровождают трое сотрудников полиции – водитель и двое телохранителей.
Источник в МИД Франции отметил, что это было нужным шагом. Детали о возможных рисках и угрозах не приводятся.
Также от источников стало известно, что этот шаг инициировали не сами родители премьера.
По шкале угрозы потенциальную опасность для них оценили на 4-й уровень, самый низкий из четырех.
