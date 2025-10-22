Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Родителям премьера Франции предоставили охрану из соображений безопасности

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 14:13
    Родителям премьера Франции предоставили охрану из соображений безопасности

    Родителям премьер-министра Франции Себастьена Лекорню организовали охрану из соображений безопасности.

    Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на источники.

    Сообщается, что родителей Лекорню, которые проживают в департаменте Эр в Нормандии, постоянно сопровождают трое сотрудников полиции – водитель и двое телохранителей.

    Источник в МИД Франции отметил, что это было нужным шагом. Детали о возможных рисках и угрозах не приводятся.

    Также от источников стало известно, что этот шаг инициировали не сами родители премьера.

    По шкале угрозы потенциальную опасность для них оценили на 4-й уровень, самый низкий из четырех.

    Fransa Baş nazirinin valideynləri mühafizə ilə təmin edilib

