    Fransa Baş nazirinin valideynləri mühafizə ilə təmin edilib

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2025
    • 14:29
    Fransa Baş nazirinin valideynləri mühafizə ilə təmin edilib

    Fransanın Baş naziri Sebastyan Lekornyunun valideynləri təhlükəsizlik səbəbindən mühafizə ilə təmin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa KİV-ləri mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, S.Lekornyunun Normandiyanın Er departamentində yaşayan valideynlərini daim üç polis əməkdaşı - bir sürücü və iki mühafizəçi müşayiət edir.

    Fransa XİN-dəki mənbə bunun zəruri addım olduğunu deyib. Mümkün risklər və təhdidlərlə bağlı təfərrüatlar açıqlanmayıb.

    Fransa baş nazir mühafizə
    Родителям премьера Франции предоставили охрану из соображений безопасности

