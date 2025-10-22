Fransa Baş nazirinin valideynləri mühafizə ilə təmin edilib
Digər ölkələr
- 22 oktyabr, 2025
- 14:29
Fransanın Baş naziri Sebastyan Lekornyunun valideynləri təhlükəsizlik səbəbindən mühafizə ilə təmin edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa KİV-ləri mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, S.Lekornyunun Normandiyanın Er departamentində yaşayan valideynlərini daim üç polis əməkdaşı - bir sürücü və iki mühafizəçi müşayiət edir.
Fransa XİN-dəki mənbə bunun zəruri addım olduğunu deyib. Mümkün risklər və təhdidlərlə bağlı təfərrüatlar açıqlanmayıb.
