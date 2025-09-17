Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Роберта Метсола: Европа подготовила более жесткий пакет санкций против России

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 21:23
    Роберта Метсола: Европа подготовила более жесткий пакет санкций против России

    Европейские страны подготовили более жесткий пакет санкций против России.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

    "Европа усилит гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украины. Европа продолжит ослаблять "военную машину" России посредством скоординированных и жестких санкций. Мы можем доказать Москве, что ее действия не останутся без ответа, и мы сделаем это вместе, чтобы обеспечить сдерживание и заключение мира", - сказала Метсола.

    Roberta Metsola: Avropa Rusiyaya qarşı daha sərt sanksiyalar paketi hazırlayıb

