Роберта Метсола: Европа подготовила более жесткий пакет санкций против России
Другие страны
- 17 сентября, 2025
- 21:23
Европейские страны подготовили более жесткий пакет санкций против России.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
"Европа усилит гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украины. Европа продолжит ослаблять "военную машину" России посредством скоординированных и жестких санкций. Мы можем доказать Москве, что ее действия не останутся без ответа, и мы сделаем это вместе, чтобы обеспечить сдерживание и заключение мира", - сказала Метсола.
Последние новости
22:28
Израильский министр назвал встречу с Уиткоффом последней попыткой для прекращения огняДругие страны
22:13
Федрезерв снизил ставку впервые с декабряФинансы
22:12
Польша планирует продлить контроль на границах с ФРГ и Литвой до апреляДругие страны
21:54
У экс-президента Бразилии диагностирована карцинома кожиДругие
21:46
В Германии при аварии на химзаводе один человек погиб, четверо пострадалиДругие страны
21:30
Фото
Бербок: Без ООН невозможна была бы даже малая помощь ни Украине, ни ГазеДругие страны
21:23
Роберта Метсола: Европа подготовила более жесткий пакет санкций против РоссииДругие страны
21:16
Фото
В Украине почтили память Олега Бабака, убитого армянами в ГубадлыВнешняя политика
21:12
Фото