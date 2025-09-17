Роберта Метсола: Европа подготовила более жесткий пакет санкций против России

Европейские страны подготовили более жесткий пакет санкций против России.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Европа усилит гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украины. Европа продолжит ослаблять "военную машину" России посредством скоординированных и жестких санкций. Мы можем доказать Москве, что ее действия не останутся без ответа, и мы сделаем это вместе, чтобы обеспечить сдерживание и заключение мира", - сказала Метсола.