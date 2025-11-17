РКК вывела силы из приграничного с Турцией района Ирака

Рабочая партия Курдистана (РКК) заявила о выводе своих сил из ключевого приграничного района на севере Ирака с целью укрепления мирного процесса с Турцией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

"По состоянию на вечер 16 ноября наши силы в регионе Зап были выведены", - говорится в заявлении группировки, которая описывает это как "значительный практический вклад" в продолжающиеся усилия по нормализации отношений с Анкарой.