Риши Сунак станет следующим премьер-министром Великобритании

Риши Сунак станет лидером Консервативной партии Великобритании и следующим премьер-министром Великобритании.

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак официально объявлен новым лидером консервативной партии страны и, предположительно, уже завтра будет назначен премьер-министром.

Как сообщает Report со ссылкой на Politico, назначение Сунака поддержало более 180 депутатов-консерваторов, а его единственная соперница за этот пост Пенни Мордаунт не смогла набрать и 30 голосов и снялась с гонки.

Таким образом, Р. Сунак теперь автоматически будет назначен премьер-министром.

Лиз Трасс остается премьер-министром до официальной передачи полномочий.

Ожидается, что новое правительство страны будет сформировано в кратчайшие сроки. Уже понятно, что своих постов, скорее всего, лишатся министры иностранных дел и обороны, открыто поддержавшие кандидатуру Бориса Джонсона.