О нас

Риши Сунак станет следующим премьер-министром Великобритании

Риши Сунак станет следующим премьер-министром Великобритании Риши Сунак станет лидером Консервативной партии Великобритании и следующим премьер-министром Великобритании.
Другие страны
24 октября 2022 г. 17:09
Риши Сунак станет следующим премьер-министром Великобритании

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак официально объявлен новым лидером консервативной партии страны и, предположительно, уже завтра будет назначен премьер-министром.

Как сообщает Report со ссылкой на Politico, назначение Сунака поддержало более 180 депутатов-консерваторов, а его единственная соперница за этот пост Пенни Мордаунт не смогла набрать и 30 голосов и снялась с гонки.

Таким образом, Р. Сунак теперь автоматически будет назначен премьер-министром.

Лиз Трасс остается премьер-министром до официальной передачи полномочий.

Ожидается, что новое правительство страны будет сформировано в кратчайшие сроки. Уже понятно, что своих постов, скорее всего, лишатся министры иностранных дел и обороны, открыто поддержавшие кандидатуру Бориса Джонсона.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Rishi Sunak to be crowned UK prime minister after last remaining rival drops out
Версия на азербайджанском языке Rişi Sunak Britaniyanın yeni Baş naziri olub

Экслюзивные новости

Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
24 октября 2022 г. 16:29
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор
24 октября 2022 г. 12:39
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
22 октября 2022 г. 11:25
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
21 октября 2022 г. 17:05
Освобожденный Вооруженными силами Украины Лиман
ФотоОсвобожденный Вооруженными силами Украины Лиман
21 октября 2022 г. 16:24
Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину
Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину
21 октября 2022 г. 15:31
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
21 октября 2022 г. 13:59
Польским компаниям представлено 10 проектов по восстановлению Карабаха
Польским компаниям представлено 10 проектов по восстановлению Карабаха
20 октября 2022 г. 17:29
Азербайджан будет экспортировать промышленную продукцию в Польшу
Азербайджан будет экспортировать промышленную продукцию в Польшу
20 октября 2022 г. 17:17
Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
19 октября 2022 г. 16:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi