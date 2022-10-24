Риши Сунак станет следующим премьер-министром Великобритании

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак официально объявлен новым лидером консервативной партии страны и, предположительно, уже завтра будет назначен премьер-министром.
Как сообщает Report со ссылкой на Politico, назначение Сунака поддержало более 180 депутатов-консерваторов, а его единственная соперница за этот пост Пенни Мордаунт не смогла набрать и 30 голосов и снялась с гонки.
Таким образом, Р. Сунак теперь автоматически будет назначен премьер-министром.
Лиз Трасс остается премьер-министром до официальной передачи полномочий.
Ожидается, что новое правительство страны будет сформировано в кратчайшие сроки. Уже понятно, что своих постов, скорее всего, лишатся министры иностранных дел и обороны, открыто поддержавшие кандидатуру Бориса Джонсона.