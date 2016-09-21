Рим официально отказался от заявки на проведение Олимпиады-2024

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Мэр Рима Вирджиния Раджи в среду официально объявила об отказе от кандидатуры города на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2024 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не против спорта и не против Олимпийских игр, но безответственно говорить "да" кандидатуре на проведение Олимпиады", - сказала Раджи на специально созванной пресс-конференции.

Раджи, представляющая оппозиционное "Движение 5 звезд" (Д5З) и ставшая мэром в июне, всегда выражала сомнения, что Рим, имеющий серьезные долги, может позволить себе необходимые инвестиции для проведения Игр-2024.

По ее словам, римляне до сих пор расплачиваются за долги, взятые на проведение Олимпийских игр в 1960 году.

"Олимпиада - это мечта, которая трансформируется в кошмарный сон", - отметила она.