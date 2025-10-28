Rheinmetall завершил тестирование нового лазерного оружия

ВМС Германии с 2029 года может начать использовать новое лазерное оружие против беспилотников совместного производства концерна Rheinmetall и германского подразделения европейской оборонной компании MBDA.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе Rheinmetall.

Тестирование новой лазерной системы завершено и она передана для дальнейших испытаний в военно-техническое ведомство по вопросам оружия и боеприпасов (WTD 91) в Меппене.

"Боеспособная система лазерного оружия может быть доступна германским ВМС с 2029 года, тем самым она станет выгодным по цене и эффективным дополнением к обычным управляемым ракетам", - говорится в заявлении.

Так называемый "лазерный демонстратор" в течение года проходил испытания на борту фрегата Sachsen ("Саксония"). Новая система, по утверждению концерна, может применяться для нейтрализации беспилотников и других небольших целей, торпедных катеров, управляемых ракет на близком расстоянии. В дальнейшем систему при условии ее усовершенствования могут использовать для разрушения сверхзвуковых ракет, минометных и артиллерийских снарядов.

Rheinmetall и MBDA с 2019 года сотрудничают по вопросам разработки лазерных систем.