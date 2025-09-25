Rheinmetall построит в Латвии завод по производству артиллерийских боеприпасов

В германском Гамбурге сегодня был подписан меморандум о строительстве завода оборонного концерна Rheinmetall по производству артиллерийских боеприпасов в Латвии.

Как передает Report cо ссылкой на латвийские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

В церемонии подписания приняли участие премьер-министр Латвии Эвика Силиня, министр экономики Виктор Валайнис, член правления SIA "Valsts aizsardzības korporācija" (VAK) Ингрида Кирсе и представители Rheinmetall.

Для строительства завода планируется создать совместное предприятие. В рамках проекта планируется привлечь более 200 млн евро инвестиций, а в течение десяти лет экспорт завода может превысить 3 млрд евро.

Начало строительства завода запланировано на весну 2026 года, а начало производства – на год позже.