Rheinmetall построит в Латвии завод по производству артиллерийских боеприпасов
- 25 сентября, 2025
- 16:54
В германском Гамбурге сегодня был подписан меморандум о строительстве завода оборонного концерна Rheinmetall по производству артиллерийских боеприпасов в Латвии.
Как передает Report cо ссылкой на латвийские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.
В церемонии подписания приняли участие премьер-министр Латвии Эвика Силиня, министр экономики Виктор Валайнис, член правления SIA "Valsts aizsardzības korporācija" (VAK) Ингрида Кирсе и представители Rheinmetall.
Для строительства завода планируется создать совместное предприятие. В рамках проекта планируется привлечь более 200 млн евро инвестиций, а в течение десяти лет экспорт завода может превысить 3 млрд евро.
Начало строительства завода запланировано на весну 2026 года, а начало производства – на год позже.