    Rheinmetall передаст Украине системы ПВО за счет активов РФ

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 13:26
    Rheinmetall передаст Украине системы ПВО за счет активов РФ

    Оружейная компания Rheinmetall направит Украине системы ПВО Skyranger 35 за счет средств, полученных от замороженных активов РФ.

    Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе концерна.

    "Rheinmetall снабдит Украину еще большим количеством ПВО Skyranger 35, созданных на базе танка Leopard 1. Заказ - на трехзначную сумму в евро. Он профинансирован страной ЕС за счет поступлений от блокированных активов РФ", - отмечается в документе.

    Согласно пресс-релизу, производство и настройку систем осуществит филиал Rheinmetall в Риме.

    Отмечается, что Skyranger 35 совмещает в себе мобильность, бронирование и огневую мощь, а ее турель KDG 35/1000 способна выпустить 1 тыс. снарядов в минуту. Эффективный радиус поражения - 4 тыс. м. В будущем планируется оснастить системы управляемыми ракетами.

