Rheinmetall начала производство беспилотных катеров в Гамбурге

Компания Rheinmetall начала производство беспилотных катеров Kraken K3 Scout на своей верфи в Гамбурге (Германия).

Отмечается, что производство проходит совместно с британской компанией Kraken Technology Group и предназначен как для военных, так и для гражданских задач.

В зависимости от оснащения, эти катера могут использоваться для морского наблюдения, защиты критической инфраструктуры или даже как носители вооружений.

Аппараты будут достигать около 8,4 метра в длину и развивать скорость до 55 узлов.

В компании сообщили, что верфь Blohm+Voss, на которой происходит постройка судов, планируется сделать ключевым центром разработки и испытаний автономных морских технологий.