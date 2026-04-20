    Rheinmetall начала производство беспилотных катеров в Гамбурге

    Компания Rheinmetall начала производство беспилотных катеров Kraken K3 Scout на своей верфи в Гамбурге (Германия).

    Как передает Report, об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

    Отмечается, что производство проходит совместно с британской компанией Kraken Technology Group и предназначен как для военных, так и для гражданских задач.

    В зависимости от оснащения, эти катера могут использоваться для морского наблюдения, защиты критической инфраструктуры или даже как носители вооружений.

    Аппараты будут достигать около 8,4 метра в длину и развивать скорость до 55 узлов.

    В компании сообщили, что верфь Blohm+Voss, на которой происходит постройка судов, планируется сделать ключевым центром разработки и испытаний автономных морских технологий.

    Последние новости

    18:24

    Трамп: Израиль не подталкивал США к войне с Ираном

    Другие страны
    18:16

    Французский депутат считает исламофобию нормальным явлением

    Другие страны
    18:14

    Трамп заявил, что сделка с Ираном будет подписана сегодня вечером

    Другие страны
    18:10

    ОАЭ ликвидировали преступную ячейку, связанную с Ираном

    Другие страны
    18:08

    Арагчи и Дар обсудили перемирие Ирана и США

    В регионе
    18:01
    Фото

    Экономический совет Азербайджана принял решения по развитию агросектора

    Экономика
    17:55

    Делегация США во главе с Вэнсом отбыла в Пакистан на переговоры с Ираном

    Другие страны
    17:53

    Кязымов утвердил новые требования к постоянному капиталу инвесткомпаний

    Финансы
    17:53

    "Хезболлах" заявила о намерениях атаковать буферную зону с Израилем

    Другие страны
    Лента новостей