    RFI: Три страны Конфедерации государств Сахеля вышли из МУС

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 02:48
    Буркина-Фасо, Мали и Нигер, входящие в Конфедерации государств Сахеля (КГС), объявили о выходе из Международного уголовного суда (МУС), назвав его репрессивным инструментом.

    Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RFI.

    "МУС является инструментом неоколониальных репрессий в руках империализма", - приводит она позицию стран КГС.

    Буркина-Фасо, Мали и Нигер заявили, что это решение является частью их стремления "полностью утвердить свой суверенитет".

