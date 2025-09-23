RFI: Три страны Конфедерации государств Сахеля вышли из МУС
- 23 сентября, 2025
- 02:48
Буркина-Фасо, Мали и Нигер, входящие в Конфедерации государств Сахеля (КГС), объявили о выходе из Международного уголовного суда (МУС), назвав его репрессивным инструментом.
Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RFI.
"МУС является инструментом неоколониальных репрессий в руках империализма", - приводит она позицию стран КГС.
Буркина-Фасо, Мали и Нигер заявили, что это решение является частью их стремления "полностью утвердить свой суверенитет".
