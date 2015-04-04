РФ внесла в СБ ООН проект резолюции о гуманитарных паузах в авиаударах по Йемену

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Россия внесла в субботу в Совет безопасности ООН проект резолюции об установлении обязательных для исполнения пауз в авиаударах по Йемену для эвакуации людей и доставки гуманитарной помощи.

Report со ссылкой на ТАСС сообщает, что по информации дипломатов, документ был распространен среди членов СБ в ходе закрытого совещания, созванного по инициативе РФ для обсуждения вопроса об установлении "регулярной и обязательной для соблюдения гуманитарной паузы в осуществляемых коалицией воздушных ударах по Йемену".

Перед началом встречи заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков заявил журналистам, что в Йемене введение такой паузы очень важно. "Потому что в Йемене есть дипломатический персонал и гражданские лица", - сказал он.

Ранее с призывом немедленно ввести 24-часовое перемирие для оказания помощи населению выступил Международный комитет Красного Креста.