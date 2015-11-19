РФ внесла в СБ ООН обновленный проект резолюции о борьбе с терроризмом

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Россия внесла в среду на рассмотрение Совета Безопасности ООН обновленный проект резолюции о координации усилий в борьбе с террористическими организациями, в первую очередь, с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Виталий Чуркин, отвечая на вопрос ТАСС.

"Это обновленный проект резолюции", - сказал дипломат, отметив, что в документе сделан акцент на "необходимости совместных усилий" по борьбе с ИГ, а также на поиске и привлечению к ответственности тех, кто совершает теракты. Постпред РФ также указал, что в российском проекте резолюции "четко сформулирована концепция самообороны и 51 статья" Устава ООН.

Чуркин подтвердил, что в документе остался пункт о необходимости координации действий с властями стран, на территории которых проводятся военные операции.

Российский проект резолюции СБ ООН о борьбе с терроризмом предусматривает координацию усилий с Дамаском и совместную работу по поимке виновных в терактах, заявил Чуркин.