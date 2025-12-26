Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    РФ планирует модернизировать ядерную триаду, формировать универсальную систему ПВО

    Госпрограмма вооружения РФ на 2027-2036 годы предполагает модернизацию ядерной триады и формирование универсальной системы ПВО.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах Кремля к совещанию у президента по новой госпрограмме.

    "Отдельное внимание уделяется наращиванию возможностей сухопутных войск, поддержанию и модернизации ядерной триады, формированию универсальной системы противовоздушной обороны и повышению экспортного потенциала российского вооружения и техники", - говорится в справке.

    Кроме того, РФ планирует формировать универсальную систему ПВО.

