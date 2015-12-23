РФ, Грузия, Иран и Армения подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Россия, Грузия, Иран и Армения подписали "Меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики", сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Современные технологии и экономика позволяют нам углублять сотрудничество между энергетическими системами", - заявил генеральный директор компании "Россети" Олег Бударгин. Он принял участие во встрече руководителей министерств энергетики четырех стран и представлял российскую сторону.

"Для нашей компании проект выгоден не только технологически, но и экономически", - отметил он. По словам главы компании, "это будет стратегический маршрут по перетоку электроэнергии между нашими странами". По словам Бударгина, "у России уже есть очень серьезные проекты с Грузией, с которой энергосистема РФ уже работает в синхронном и параллельном режиме". "Теперь сотрудничество можно будет распространить и на южных соседей", - подчеркнул он.