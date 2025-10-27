РФ денонсировала соглашение с США по утилизации оружейного плутония
Другие страны
- 27 октября, 2025
- 15:08
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с США по утилизации оружейного плутония, который более не используется для оборонных целей.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
Соглашение было достигнуто в 2000 году и ратифицировано в 2011-м. Оно предусматривает утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ.
Помимо соглашения, денонсируются все сопутствующие протоколы. Речь идет о документах, которые регулируют вопросы финансирования и гражданской ответственности за ущерб, а также фиксируют договоренности об утилизации попадающего под действие соглашения плутония путем облучения в ядерных реакторах.
Последние новости
15:33
93 студентки стали лауреатами Стипендиальной программы имени Ханифы Меликовой-Зардаби — 2025Наука и образование
15:33
Завтра состоится 15-е заседание межправкомиссии Азербайджана и БеларусиВнешняя политика
15:31
Словения определила перспективные отрасли для создания совместных предприятий с АзербайджаномБизнес
15:29
Ураган "Мелисса" движется в сторону ЯмайкиДругие страны
15:28
Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию почти на 6%Экономика
15:26
Фото
Азербайджанские каратисты завоевали 8 медалей в ПольшеИндивидуальные
15:19
"Азерипек" выбрал аудитораФинансы
15:16
АФФА ведет переговоры о приглашении футболиста из российского клуба в сборнуюФутбол
15:08