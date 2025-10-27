Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    РФ денонсировала соглашение с США по утилизации оружейного плутония

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с США по утилизации оружейного плутония, который более не используется для оборонных целей.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

    Соглашение было достигнуто в 2000 году и ратифицировано в 2011-м. Оно предусматривает утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ.

    Помимо соглашения, денонсируются все сопутствующие протоколы. Речь идет о документах, которые регулируют вопросы финансирования и гражданской ответственности за ущерб, а также фиксируют договоренности об утилизации попадающего под действие соглашения плутония путем облучения в ядерных реакторах.

    США Россия Владимир Путин Плутоний Оружейный плутоний денонсация

