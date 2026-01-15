РФ атаковала украинский порт "Черноморск": повреждено судно, ранен член экипажа

Российские войска днем 15 января атаковали баллистической ракетой причал в порту "Черноморск" в Одесской области Украины.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы и Администрации морских портов Украины(АМПУ).

На момент удара на причале находилось гражданское судно под флагом Мальты, которое готовилось к перевозке контейнерного груза. В результате атаки был ранен один из членов экипажа. Также получили повреждения три контейнера, произошла утечка масла. Сейчас ведется локализация последствий атаки РФ, установлено боновое заграждение.

"Это очередной акт террора против гражданской портовой инфраструктуры, международной торговли и безопасности мореплавания. Россия сознательно атакует объекты, обеспечивающие экспорт, логистику и продовольственную безопасность", - отметил Кулеба.

По данным АМПУ, из-за атаки произошел пожар, пострадали несколько контейнеров с маслом. Судно под флагом Мальты получило повреждения. Ведутся работы по недопущению загрязнения акватории в результате атаки.