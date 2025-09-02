РФ атаковала беспилотниками Киевскую область, есть погибший и раненые
Другие страны
- 02 сентября, 2025
- 08:14
В ночь на 2 сентября российские войска нанесли удар дронами по Белоцерковской общине в Киевской области Украины, в результате чего погиб один человек, есть раненые, возник пожар.
Как передает Report, об этом сообщили местные власти.
Секретарь Белоцерковского городского совета Владимир Вовкотруб написал в своем телеграм-канале, что из-за атаки погиб по меньшей мере один человек, есть пострадавшие, их число не называется.
Начальник Киевской ОВА Николай Калашник уточнил, что тело мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара гаражного кооператива.
На местах работают сотрудники экстренных служб.
