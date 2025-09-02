    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Другие страны
    • 02 сентября, 2025
    • 08:14
    РФ атаковала беспилотниками Киевскую область, есть погибший и раненые

    В ночь на 2 сентября российские войска нанесли удар дронами по Белоцерковской общине в Киевской области Украины, в результате чего погиб один человек, есть раненые, возник пожар.

    Как передает Report, об этом сообщили местные власти.

    Секретарь Белоцерковского городского совета Владимир Вовкотруб написал в своем телеграм-канале, что из-за атаки погиб по меньшей мере один человек, есть пострадавшие, их число не называется.

    Начальник Киевской ОВА Николай Калашник уточнил, что тело мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара гаражного кооператива.

    На местах работают сотрудники экстренных служб.

    Russia attacks Kyiv region with drones, leaves killed, injured

