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Резников: На сегодняшний день Украина получила около 50 Bayraktar из Турции

Резников: На сегодняшний день Украина получила около 50 Bayraktar из Турции Украина стала одним из крупнейших покупателей беспилотников Bayraktar. До сегодняшнего дня страна получила около 50 БПЛА.
Другие страны
28 июня 2022 г. 15:21
Резников: На сегодняшний день Украина получила около 50 Bayraktar из Турции

Украина стала одним из крупнейших покупателей беспилотников Bayraktar. До сегодняшнего дня страна получила около 50 БПЛА.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook.

Отметим, что Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TБ2, которые планировалось приобрести на собранные пожертвования.

По словам Резникова, это уже второй случай, когда Baykar Makina совершенно безвозмездно предоставляет Украине оружие: "Bayraktar — важная часть арсенала ВСУ".

Министр также сообщил, что новые БПЛА будут доставлены в Украину в июле.

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Версия на английском языке Minister: Ukraine purchased 50 Bayraktars from Turkiye so far
Версия на азербайджанском языке Bu günədək Ukrayna Türkiyədən 50-dək "Bayraktar" alıb

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