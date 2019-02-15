Режим ЧП даст Трампу восемь миллиардов долларов на строительство стены

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Объявление режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой позволит президенту Дональду Трампу получить до 8 миллиардов долларов на строительство стены.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни.

"Президент получит доступ примерно к 8 миллиардам долларов, которые могут быть использованы для укрепления южной границы... Мы считаем, что это даст нам достаточно ассигнований, чтобы обеспечить строительство стены", - сказал Малвейни журналистам в ходе телефонного брифинга.

По его словам, 1,4 миллиарда долларов на эти цели уже одобрены в бюджете, который намерен подписать Трамп. Около 3,6 миллиарда долларов предполагается взять из бюджета Пентагона на военное строительство. Еще 2,5 миллиарда будут взяты из бюджета на антинаркотическую деятельность Пентагона и 600 миллионов долларов - из конфискационного фонда министерства финансов.