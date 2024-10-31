Reuters: Второго журналист за сутки застрелили в Мексике, ведется расследование

Прокуратура мексиканского штата Колима расследует убийство журналистки Патрисии Рамирес, которое произошло в центре города Колима в принадлежащей ей столовой.

Прокуратура мексиканского штата Колима расследует убийство журналистки Патрисии Рамирес, которое произошло в центре города Колима в принадлежащей ей столовой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters .

"По первым следственным данным, ныне покойная находилась в вышеупомянутом заведении, где работала, куда прибыл предполагаемый злоумышленник и открыл по ней огонь. По прибытии на место сотрудники полиции штата обнаружили женщину с серьезными травмами, а позже констатировали ее смерть", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Колимы.

В изданиях, с которыми сотрудничала Рамирес, подтвердили, что речь в сообщении прокуратуры идет об убийстве их коллеги. В течение последних 10 лет она освещала культурные и массовые мероприятия в Колиме.

В июне глава муниципалитета Котиха Йоланда Санчес Фигероа была убита в мексиканском штате Мичоакан, а за несколько часов до голосования в этот день убили кандидата на местных выборах Куитсео Исраэль Дельгадо.