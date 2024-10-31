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Reuters: Второго журналист за сутки застрелили в Мексике, ведется расследование

Reuters: Второго журналист за сутки застрелили в Мексике, ведется расследование Прокуратура мексиканского штата Колима расследует убийство журналистки Патрисии Рамирес, которое произошло в центре города Колима в принадлежащей ей столовой.
Другие страны
31 октября 2024 г. 06:51
Reuters: Второго журналист за сутки застрелили в Мексике, ведется расследование

Прокуратура мексиканского штата Колима расследует убийство журналистки Патрисии Рамирес, которое произошло в центре города Колима в принадлежащей ей столовой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

"По первым следственным данным, ныне покойная находилась в вышеупомянутом заведении, где работала, куда прибыл предполагаемый злоумышленник и открыл по ней огонь. По прибытии на место сотрудники полиции штата обнаружили женщину с серьезными травмами, а позже констатировали ее смерть", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Колимы.

В изданиях, с которыми сотрудничала Рамирес, подтвердили, что речь в сообщении прокуратуры идет об убийстве их коллеги. В течение последних 10 лет она освещала культурные и массовые мероприятия в Колиме.

В июне глава муниципалитета Котиха Йоланда Санчес Фигероа была убита в мексиканском штате Мичоакан, а за несколько часов до голосования в этот день убили кандидата на местных выборах Куитсео Исраэль Дельгадо.

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