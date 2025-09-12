Reuters: ВС ФРГ нужно еще 100 тыс. солдат для достижения целей НАТО

Бундесвер (ВС ФРГ) нуждается в дополнительных 100 тыс. военнослужащих для достижения новых целей НАТО по повышению обороноспособности.

Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении конфиденциальные документы.

"Крайне важно, чтобы армия была достаточно готова к войне к 2029 году и к 2035 году обеспечила возможности, которые Германия обещала НАТО", - написал генерал-лейтенант Бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис в письме генинспектору ВС ФРГ Карстену Бройеру. Он отметил, что достижение этих целей невозможно при нынешней утвержденной численности личного состава в 183 тыс., которая также включает 37 тыс. военнослужащих, находящихся в резерве.

При этом Маис призвал к увеличению численности ВС ФРГ примерно на 45 тыс. человек к 2029 году. Кроме того, для достижения целей НАТО, согласованных на саммите в июне, Маис прогнозирует, что к 2035 году Германии потребуется еще 45 тыс. действующих военнослужащих.

В свою очередь представитель Минобороны ФРГ отказался комментировать документ, сославшись на его конфиденциальный характер. Он заявил, что НАТО скорректировала свои целевые показатели после начала российско-украинской войны.

"Согласно первой приблизительной оценке, потребуется в общей сложности около 460 тыс. военнослужащих из Германии, в том числе около 260 тыс. действующих военнослужащих и около 200 тыс. резервистов", - сказал он.