Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    Reuters: ВС ФРГ нужно еще 100 тыс. солдат для достижения целей НАТО

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 05:39
    Reuters: ВС ФРГ нужно еще 100 тыс. солдат для достижения целей НАТО

    Бундесвер (ВС ФРГ) нуждается в дополнительных 100 тыс. военнослужащих для достижения новых целей НАТО по повышению обороноспособности.

    Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении конфиденциальные документы.

    "Крайне важно, чтобы армия была достаточно готова к войне к 2029 году и к 2035 году обеспечила возможности, которые Германия обещала НАТО", - написал генерал-лейтенант Бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис в письме генинспектору ВС ФРГ Карстену Бройеру. Он отметил, что достижение этих целей невозможно при нынешней утвержденной численности личного состава в 183 тыс., которая также включает 37 тыс. военнослужащих, находящихся в резерве.

    При этом Маис призвал к увеличению численности ВС ФРГ примерно на 45 тыс. человек к 2029 году. Кроме того, для достижения целей НАТО, согласованных на саммите в июне, Маис прогнозирует, что к 2035 году Германии потребуется еще 45 тыс. действующих военнослужащих.

    В свою очередь представитель Минобороны ФРГ отказался комментировать документ, сославшись на его конфиденциальный характер. Он заявил, что НАТО скорректировала свои целевые показатели после начала российско-украинской войны.

    "Согласно первой приблизительной оценке, потребуется в общей сложности около 460 тыс. военнослужащих из Германии, в том числе около 260 тыс. действующих военнослужащих и около 200 тыс. резервистов", - сказал он.

    военнослужащие ФРГ Германия НАТО
    KİV: Almaniya Ordusu NATO-nun məqsədlərinə çatmaq üçün daha 100 min əsgərə ehtiyac duyur

    Последние новости

    06:06

    Разработан метод раннего распознавания распространенного вида рака

    Здоровье
    05:39

    Reuters: ВС ФРГ нужно еще 100 тыс. солдат для достижения целей НАТО

    Другие страны
    05:21

    Польша закрыла границу с Беларусью

    Другие страны
    04:50

    Чемпион, бежавший из Европы: Во Франции был ужасный расизм

    Индивидуальные
    04:11

    Трамп заявил, что в поисках убийцы активиста Кирка есть прогресс

    Другие страны
    03:47

    МВД Польши сообщило об обнаружении 17-го БПЛА

    Другие
    03:26

    Премьер Грузии готов возобновить стратегическое партнерство с США

    В регионе
    03:08

    Суд в Бразилии приговорил Болсонару к более чем 27 годам тюрьмы

    Другие
    02:36

    Пашинян освободил от занимаемых должностей ряд чиновников

    В регионе
    Лента новостей