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    Reuters: Вертолет миссии ЕС разбился в аэропорту Приштины - ДОПОЛНЕНО

    Информации о погибших пока нет

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Вертолет миссии ЕС разбился в аэропорту Приштины. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

    В результате инцидента есть пострадавшие. Информации о погибших пока нет.

    "Вертолет миссии Евросоюза в области верховенства закона в Косово (EULEX) разбился в аэропорту Приштины. Есть пострадавшие, мы уточняем детали", - заявил агентству представитель НАТО.

    По данным местных СМИ, из-за инцидента аэропорт временно закрыт.

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