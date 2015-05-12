Reuters: Вертолет миссии ЕС разбился в аэропорту Приштины - ДОПОЛНЕНО

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Вертолет миссии ЕС разбился в аэропорту Приштины. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

В результате инцидента есть пострадавшие. Информации о погибших пока нет.

"Вертолет миссии Евросоюза в области верховенства закона в Косово (EULEX) разбился в аэропорту Приштины. Есть пострадавшие, мы уточняем детали", - заявил агентству представитель НАТО.

По данным местных СМИ, из-за инцидента аэропорт временно закрыт.