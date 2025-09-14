Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Reuters: В Пуэрто-Рико прибыли пять американских истребителей F-35

    Другие страны
    • 14 сентября, 2025
    • 08:19
    Reuters: В Пуэрто-Рико прибыли пять американских истребителей F-35

    Пять американских истребителей пятого поколения F-35 приземлились на территории ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико на фоне усиления напряженности с Венесуэлой.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    По его сведениям, приземление новейших американских истребителей заметили на бывшей военно-морской базе Рузвельт-Роудс в городе Сейба на северо-востоке острова.

    Также в этом районе были замечены американские вертолеты и конвертопланы Osprey.

    Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет посетил Пуэрто-Рико в рамках наращивания военного присутствия в зоне Карибского моря под предлогом ужесточения борьбы с контрабандой наркотиков. Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн встретились с губернатором Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес.

    истребители Пуэрто-Рико Пентагон переброска техники
    "Reuters": ABŞ-yə məxsus beş "F-35" qırıcısı Puerto-Rikoya enib

