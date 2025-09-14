Reuters: В Пуэрто-Рико прибыли пять американских истребителей F-35
- 14 сентября, 2025
- 08:19
Пять американских истребителей пятого поколения F-35 приземлились на территории ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико на фоне усиления напряженности с Венесуэлой.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.
По его сведениям, приземление новейших американских истребителей заметили на бывшей военно-морской базе Рузвельт-Роудс в городе Сейба на северо-востоке острова.
Также в этом районе были замечены американские вертолеты и конвертопланы Osprey.
Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет посетил Пуэрто-Рико в рамках наращивания военного присутствия в зоне Карибского моря под предлогом ужесточения борьбы с контрабандой наркотиков. Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн встретились с губернатором Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес.