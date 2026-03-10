Пентагон сообщил о ранении около 140 военных в операции против Ирана - ОБНОВЛЕНО

Пентагон подтвердил, что к настоящему времени ранения в ходе операции против Ирана получили порядка 140 американских военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении Военного министерства США.

"С начала операции "Эпическая ярость" в результате 10 дней непрерывных атак получили ранения около 140 американских военнослужащих", - приводит агентство слова пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла.

Согласно информации, 108 из пострадавших уже вернулись к дальнейшему несению службы, а восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

22:37

Порядка 150 американских военнослужащих получили ранения в ходе проведения военной операции против Ирана.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Отмечается, что эти цифры в разы превышают официальные показатели американских властей, согласно которым лишь восемь военнослужащих США были тяжело ранены.

Накануне CENTCOM сообщил о гибели в ходе операции седьмого военного.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.