Reuters: Ущерб от урагана "Нэйт" составит около 500 млн долларов

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Американская компания Karen Clark & Company (KCC) подсчитала, что подлежащий возмещению ущерб в США от урагана "Нэйт", который к настоящему времени серьезно ослаб, составит около 500 млн долларов.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

Такие оценки KCC представила на основе анализа составленной ею компьютерной модели. В общую сумму включены повреждения, нанесенные сильным ветром и бурями жилым домам, автомобилям, зданиям коммерческого и производственного назначения.

"Нэйт" обрушился на южные американские штаты в виде урагана первой степени в субботу вечером, после чего начал слабеть. Имели место подтопления в штате Миссисипи. В этом штате и на территории соседней Алабамы без света остались более 100 тыс. человек. На территории этих штатов, а также Луизианы и Флориды из-за "Нэйта" был введен режим ЧП, в некоторых прибрежных районах была объявлена эвакуация.