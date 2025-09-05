Reuters: Трамп изменит законодательство для продажи тяжелых ударных БПЛА

Президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке изменит договор от 1987 года о контроле над вооружениями, чтобы продавать за границу современные дроны типа Reaper и другие передовые военные летательные аппараты.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Новая интерпретация позволит Саудовской Аравии получить более 100 американских дронов MQ-9, о чем королевство запросило у США весной этого года. Это может стать частью оружейной сделки на сумму $142 млрд, о которой было объявлено в мае.

Обозначив дроны как самолеты, такие как F-16, а не как ракетные системы, США обойдут соглашение о Режиме контроля за ракетными технологиями (MTCR), подписанное 35 странами в 1987 году, что позволит стимулировать продажи дронов в такие страны, как ОАЭ и страны Восточной Европы.

Производители дронов из США сталкиваются с жесткой конкуренцией за рубежом, особенно со стороны израильских, китайских и турецких компаний, которые часто продают свою продукцию в условиях менее строгих ограничений. Ни Китай, ни Израиль не являются участниками MTCR, что позволило им подписать контракты на поставки на Ближний Восток.