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Reuters: Трамп рассматривает проведение прямых переговоров с лидером КНДР

Reuters: Трамп рассматривает проведение прямых переговоров с лидером КНДР Команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает проведение прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Другие страны
27 ноября 2024 г. 00:20
Reuters: Трамп рассматривает проведение прямых переговоров с лидером КНДР

Команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает проведение прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его сведениям, подобный шаг, по мнению команды республиканца, может снизить риск вооруженного конфликта. Как отмечает агентство, окончательного решения по этому вопросу Трамп пока не принял.

Ранее Ким Чен Ын заявил на открытии выставки вооружений в Пхеньяне, что переговоры с США на различных уровнях лишь показали неизменность враждебной политики Вашингтона по отношению к КНДР.

В период первого президентства Дональд Трамп провел с северокорейским коллегой несколько встреч. Их второй саммит в Ханое в 2019 году, на котором обсуждалась денуклеаризация полуострова, завершился безрезультатно.

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Версия на азербайджанском языке Reuters: Tramp KXDR lideri ilə birbaşa danışıqlar aparmağı düşünür

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