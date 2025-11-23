Reuters: США приступают к новой фазе операции в Венесуэле

Соединенные Штаты готовы начать в ближайшие дни новую фазу операций в Венесуэле.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Двое из них рассказали, что тайные операции, вероятно, станут первым этапом новых действий против венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Высокопоставленный представитель американской администрации "не исключил ничего" в отношении Венесуэлы, указывает агентство.

"Президент Трамп готов использовать все возможности Америки, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну и привлечь виновных к ответственности", - заявил чиновник на условиях анонимности.

Пентагон, Белый дом и ЦРУ отказались комментировать вопрос.