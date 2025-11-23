Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Reuters: США приступают к новой фазе операции в Венесуэле

    Другие страны
    • 23 ноября, 2025
    • 03:08
    Соединенные Штаты готовы начать в ближайшие дни новую фазу операций в Венесуэле.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

    Двое из них рассказали, что тайные операции, вероятно, станут первым этапом новых действий против венесуэльского президента Николаса Мадуро.

    Высокопоставленный представитель американской администрации "не исключил ничего" в отношении Венесуэлы, указывает агентство.

    "Президент Трамп готов использовать все возможности Америки, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну и привлечь виновных к ответственности", - заявил чиновник на условиях анонимности.

    Пентагон, Белый дом и ЦРУ отказались комментировать вопрос.

    США Венесуэла операция
    "Reuters": ABŞ Venesuelada əməliyyatının yeni mərhələsinə başlayır

