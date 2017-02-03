Reuters: США могут объявить о новых санкциях в отношении Ирана

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Американское руководство готовится ввести в отношении Ирана новые санкции.

Как передает Report, об этом сoобшил Reuters.

По данным, это может произойти до 5 февраля. Ожидается, что под их действие попадут восемь организаций, которые обвиняются в поддержке терроризма, а также 17, на которые действует указ о распространении оружия массового уничтожения.

Cанкции будут введены отчасти в качестве ответа на недавнее испытание Ираном баллистической ракеты.