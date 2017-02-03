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    Reuters: США могут объявить о новых санкциях в отношении Ирана

    Ожидается, что под их действие попадут 8 организаций, которые обвиняются в поддержке терроризма

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Американское руководство готовится ввести в отношении Ирана новые санкции.

    Как передает Report, об этом сoобшил Reuters.

    По данным, это может произойти до 5 февраля. Ожидается, что под их действие попадут восемь организаций, которые обвиняются в поддержке терроризма, а также 17, на которые действует указ о распространении оружия массового уничтожения.

    Cанкции будут введены отчасти в качестве ответа на недавнее испытание Ираном баллистической ракеты.

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