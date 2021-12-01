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Reuters: Саудовская Аравия разместит депозит в 3 млрд долларов в ЦБ Пакистана

Reuters: Саудовская Аравия разместит депозит в 3 млрд долларов в ЦБ Пакистана Саудовская Аравия в ближайшие две недели разместит депозит в размере 3 млрд долларов США в Центробанке Пакистана под 4% годовых в рамках поддержки развития экономики Пакистана.
Другие страны
1 декабря 2021 г. 11:28
Reuters: Саудовская Аравия разместит депозит в 3 млрд долларов в ЦБ Пакистана

Саудовская Аравия в ближайшие две недели разместит депозит в размере 3 млрд долларов США в Центробанке Пакистана под 4% годовых в рамках поддержки развития экономики Пакистана.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, Пакистан столкнулся с растущими экономическими проблемами, связанными со снижением валютных резервов, увеличением дефицита текущего счета, обесцениванием валюты и высокой инфляцией. Общая инфляция в октябре достигла 9,2% по сравнению с 8,4% двумя месяцами ранее, а пакистанская рупия (обменный курс - около 176 рупий за доллар) обесценилась более чем на 11% с начала этого года.

Общие ликвидные валютные резервы страны составляют 22,77 млрд долларов.

Пакет поддержки Саудовской Аравии, который включал в себя нефтяной кредит на 1,2 млрд долларов, был согласован во время визита премьер-министра Имрана Хана в Эр-Рияд в прошлом месяце.

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Версия на английском языке Saudi Arabia to deposit $3B in Pakistan’s foreign reserves

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