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    Reuters назвал темы обсуждений Трампа с Си Цзиньпином

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 07:23
    Reuters назвал темы обсуждений Трампа с Си Цзиньпином

    Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином в американской столице собирается поднять вопросы торговых отношений, поставок редкоземельных элементов, развития искусственного интеллекта и состояния глобальной экономики.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США.

    Согласно данным агентства, 23 сентября Трамп планирует лично прибыть на военную базу Эндрюс в пригороде Вашингтона, чтобы встретить китайского лидера, что является нетипичным жестом для американских президентов. Журналистка агентства Bloomberg Хиба Наср написала в X, что двусторонние переговоры лидеров двух стран в Белом доме запланированы на 24 сентября.

    До начала переговоров, как сообщает Reuters, президент США и председатель КНР проведут церемониальный смотр войск в Розовом саду Белого дома, а вечером в тот же день в резиденции американского лидера будет организован торжественный прием. На следующий день, 25 сентября, по информации журналистки Bloomberg, Трамп и Си Цзиньпин совершат совместный визит в здание Национального архива США.

    "Среди тем, которые предполагается затронуть в рамках визита, - торговые вопросы, поставки редкоземельных металлов, глобальная экономика и искусственный интеллект", - указывает Reuters.

    Встреча лидеров Дональд Трамп Си Цзиньпин Соединенные Штаты Америки (США) Китайская Народная Республика (КНР)
    Tramp Si Cinpinlə görüşdə ticarət və süni intellekt məsələlərini müzakirə edəcək

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