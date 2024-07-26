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Reuters: Израиль выдвинул новые условия по сделке о перемирии в Газе

Reuters: Израиль выдвинул новые условия по сделке о перемирии в Газе Израиль добивается внесения изменений в план сделки о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками с радикальным палестинским движением ХАМАС.
Другие страны
26 июля 2024 г. 08:03
Reuters: Израиль выдвинул новые условия по сделке о перемирии в Газе

Израиль добивается внесения изменений в план сделки о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их сведениям, на переговорах, которые прошли в Каире ранее в июле, израильские официальные лица выдвинули новое условие, согласно которому гражданское население должно проходить проверки при перемещении с юга на север сектора Газа.

Чиновники, участвовавшие в переговорах со стороны Израиля, "хотят создать механизм для проверки гражданского населения, возвращающегося на север Газы, где, как они опасаются, это население может поддержать боевиков ХАМАС", приводит слова западного чиновника агентство. По его информации, ХАМАС отвергло это условие. Израиль также потребовал, чтобы его армии предоставили контроль над границей между Газой и Египтом, сообщили источники.

Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, Белый дом и МИД Египта пока не предоставили комментарии в ответ на запрос агентства Reuters.

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Версия на азербайджанском языке “Reuters”: İsrail Qəzzada atəşkəs üçün yeni şərtlər irəli sürüb

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