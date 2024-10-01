Постпредство Ирана опровергло заявление о предупреждении США об ударе по Израилю

Иран предупреждал США о готовящемся ракетном ударе по территории Израиля.

Власти Ирана не уведомляли США заранее о своем ударе по Израилю, после атаки Вашингтону было направлено серьезное предупреждение.

Как передает Report, об этом сообщило постоянное представительство Исламской Республики Иран при ООН.

"Иран не уведомлял США до своего ответа, однако после направил серьезное предупреждение", - говорится в сообщении, распространенном иранским диппредставительством среди журналистов.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщало, что Иран предупреждал США по дипломатическим каналам о готовящемся ракетном ударе по территории Израиля.

22:49

Иран предупреждал США о готовящемся ракетном ударе по территории Израиля.

Как передает Report об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника.

Агентство утверждает, что информацию об ударе Иран передал США по дипломатическим каналам.