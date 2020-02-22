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Reuters: инкубационный период при заражении новым коронавирусом может достигать 27 дней

Reuters: инкубационный период при заражении новым коронавирусом может

Инкубационный период при инфицировании новым типом коронавируса может превышать 14 дней и доходить до 27 суток. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти провинции Хубэй.

По данным агентства, власти провинции проинформировали, что у 70-летнего мужчины из Хубэя симптомы заболевания, вызванного коронавирусом, проявились только на 27 день после контакта с зараженной инфекцией сестрой.

Как отмечает Reuters, более долгий инкубационный период может существенно усложнить борьбу с распространением коронавируса.

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