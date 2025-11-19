Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    Reuters: "Евротройка" вместе с США представила МАГАТЭ проект резолюции по Ирану

    Другие страны
    • 19 ноября, 2025
    • 08:13
    Reuters: Евротройка вместе с США представила МАГАТЭ проект резолюции по Ирану

    Великобритания, Германия, Франция и США представили во вторник совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проект резолюции с требованием предоставить доступ к ядерным объектам Ирана и его запасам обогащенного урана.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

    По его информации, проект с наибольшей вероятностью будет принят уже 19 ноября.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что на территории страны не проводится обогащение урана из-за атак на соответствующую инфраструктуру.

    Страны - участницы G7 по итогам встречи в канадской провинции Онтарио 13 ноября выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что Иран должен перейти к прямым переговорам с США по своей ядерной программе. В МИД Ирана отметили, что обращение стран Группы семи к Тегерану с просьбой о сотрудничестве с МАГАТЭ без упоминания роли США и Израиля в эскалации кризиса является лицемерным, особенно на фоне действий европейских стран по восстановлению антииранских санкций СБ ООН и злоупотребления механизмом разрешения споров Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы.

    Иран ядерная программа МАГАТЭ США
    "Avropa üçlüyü" ABŞ ilə birlikdə İrana dair qətnamə layihəsini AEBA-ya təqdim edib
    US-E3 draft resolution at IAEA board demands swift cooperation from Iran

    Последние новости

    09:27

    На торгах Sotheby's унитаз из 18-каратного золота продан за $12,1 млн

    Это интересно
    09:22

    МИД Азербайджана поздравил Монако

    Внешняя политика
    09:18

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2025)

    Финансы
    09:06

    Движение по туннелю в направлении Сумгайыта у круга "20 Января" восстановлено - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    09:02

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.11.2025)

    Финансы
    08:58

    В ряде сел Астары не будет света

    Энергетика
    08:43

    Politico: Высокопоставленные военные чиновники США прибыли в Украину с необъявленным визитом

    Другие страны
    08:26
    Фото

    На ряде столичных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:13

    Reuters: "Евротройка" вместе с США представила МАГАТЭ проект резолюции по Ирану

    Другие страны
    Лента новостей