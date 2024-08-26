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СМИ: Дурова задержали из-за отказа Telegram от сотрудничества по вопросам киберпреступлений

СМИ: Дурова задержали из-за отказа Telegram от сотрудничества по вопросам киберпреступлений Соучредителя Telegram Павла Дурова задержали во Франции из-за отказа соцсети от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений.
Другие страны
26 августа 2024 г. 18:56
СМИ: Дурова задержали из-за отказа Telegram от сотрудничества по вопросам киберпреступлений

Соучредителя Telegram Павла Дурова задержали во Франции из-за отказа его кроссплатформенного мессенджера от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что расследование ведут подразделение кибержандармерии и национальное управление полиции Франции по борьбе с мошенничеством, а следственный судья специализируется на организованной преступности.

Согласно информации, Дуров все еще находится по стражей, в его отношении ведется расследование. Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что это якобы "не политическое решение", а связано с расследованием правоохранителей.

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