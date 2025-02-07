Reuters: Администрация США намерена сократить штат USAID более чем в 30 раз

Новая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом планирует сократить штат Агентства США по международному развитию (USAID) в 30 с лишним раз - с нынешних 10 тыс. человек по всему миру до 294.
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По их данным, часть персонала USAID уже начала получать уведомления об увольнении. Других деталей, раскрывающих суть нынешних решений правительства США в отношении агентства, в публикации не приводится.
Ранее телекомпания ABC сообщала, что Госдепартамент США рассчитывает к 8 февраля вернуть из заграничных командировок всех сотрудников USAID.
Газета Politico уточняла, что американская администрация намерена отправить в отпуск почти всех сотрудников вашингтонской штаб-квартиры агентства.