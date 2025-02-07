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Reuters: Администрация США намерена сократить штат USAID более чем в 30 раз

Reuters: Администрация США намерена сократить штат USAID более чем в 30 раз Новая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом планирует сократить штат Агентства США по международному развитию (USAID) в 30 с лишним раз - с нынешних 10 тыс. человек по всему миру до 294.
Другие страны
7 февраля 2025 г. 05:40
Reuters: Администрация США намерена сократить штат USAID более чем в 30 раз

Новая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом планирует сократить штат Агентства США по международному развитию (USAID) в 30 с лишним раз - с нынешних 10 тыс. человек по всему миру до 294.

Как передает Report, об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, часть персонала USAID уже начала получать уведомления об увольнении. Других деталей, раскрывающих суть нынешних решений правительства США в отношении агентства, в публикации не приводится.

Ранее телекомпания ABC сообщала, что Госдепартамент США рассчитывает к 8 февраля вернуть из заграничных командировок всех сотрудников USAID.

Газета Politico уточняла, что американская администрация намерена отправить в отпуск почти всех сотрудников вашингтонской штаб-квартиры агентства.

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Версия на азербайджанском языке Tramp 10 min USAID əməkdaşının yalnız 294-nü işdə saxlamaq istəyir

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