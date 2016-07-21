​Республиканец Майкл Пенс дал официальное согласие баллотироваться в вице-президенты США

Баку. 21 Июля. REPORT.AZ/ Губернатор Индианы Майкл Пенс официально дал согласие баллотироваться на пост вице-президента США от Республиканской партии.

Как передает Report, об этом он заявил в среду вечером, выступая на национальном съезде республиканцев в Кливленде (штат Огайо).

"Я смущен тем доверием, которое мне оказано. От своего имени и от лица моей семьи я даю согласие на то, чтобы баллотироваться на пост вице-президента США от Республиканской партии и служить (на этом посту)", - сказал он.

Во вторник делегаты съезда единогласно утвердили кандидатуру Пенса на второй по важности государственный пост в стране. Таким образом он стал напарником по борьбе за Белый дом кандидата в президенты Дональда Трампа.

Говоря о Трампе в своем выступлении, Пенс выразил уверенность, что тот обязательно станет 45 президентом США. "Он - подлинный боец и настоящий победитель", - заявил губернатор. Он также обрушился с критикой на экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которая должна стать соперником Трампа от Демократической партии на выборах в ноябре. "Мы не должны позволить Клинтон победить" на выборах в этом году, подчеркнул Пенс.