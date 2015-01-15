Республиканцы выдвинут кандидата в президенты США в июле 2016 года

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Республиканская партия США проведет свой общенациональный съезд, на котором официально выдвинет кандидата на следующих президентских выборах, в Кливленде (штат Огайо) 18-21 июля 2016 года. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, объявил в среду председатель Национального комитета республиканцев Реинс Прибас.

Он отметил, что на этот раз съезд будет проводиться примерно на месяц раньше, чем обычно, и это должно помочь избирательной кампании кандидата республиканцев, который будет баллотироваться на выборах в 2016 году. Перед предыдущими президентскими выборами "великая старая партия" проводила свою общенациональную встречу в конце августа 2012 года.

Выбор Кливленда во многом объясняется тем, что Огайо по традиции считается одним из ключевых штатов для общей победы на выборах главы государства.

Демократическая партия США пока не решила, где и когда состоится ее съезд. В качестве возможных мест для этого называют Колумбус (штат Огайо), Филадельфию и Нью-Йорк. Наиболее вероятным кандидатом у демократов считается бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон. В лагере республиканцев соперничество ей может составить сын и брат бывших президентов США, экс-губернатор Флориды Джеб Буш.