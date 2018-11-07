Республиканцы побеждают в борьбе за посты губернаторов в пяти штатах

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Кандидаты от Республиканской партии побеждают в борьбе за посты губернаторов в пяти американских штатах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким прогнозом выступила во вторник вечером телекомпания Fox News.

В частности, по ее данным, республиканец Генри Макмастер побеждает в борьбе с пост губернатора штата Южная Каролина. В штате Мэриленд, по прогнозам этой телекомпании, другой представитель этой партии Лэрри Хоган сможет добиться переизбрания на пост губернатора на второй срок, а в штате Массачусетс пост губернатора во второй раз займет республиканец Чарли Бейкер. В Теннеси республиканец Билл Ли побеждает демократа Карла Дина в борьбе за пост губернатора этого штата. В Алабаме в борьбе за пост губернатора штата победит, согласно прогнозам, кандидат от Республиканской партии Кей Айви.

На проходящих во вторник в США выборах в Конгресс и местные органы власти будут переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. Они называются промежуточными, поскольку проходят через два года после последних президентских выборов за два года до следующих президентских выборов в 2020 году.