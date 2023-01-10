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Республиканцы обвинили Байдена в краже секретных документов периода вице-президентства

Республиканцы обвинили Байдена в краже секретных документов периода вице-президентства Республиканцы в Палате представителей обвиняют президента США Джо Байдена в совершении преступления после обнаружения в помещениях аналитического центра его имени в Вашингтоне секретных документов времен его вице-президентства.
Другие страны
10 января 2023 г. 22:57
Республиканцы обвинили Байдена в краже секретных документов периода вице-президентства

Республиканцы в Палате представителей обвиняют президента США Джо Байдена в совершении преступления после обнаружения в помещениях аналитического центра его имени в Вашингтоне секретных документов времен его вице-президентства.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "Интерфакс".

"Джо Байден украл секретные документы. Это очень серьезное преступление", - написала в твиттере член палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин.

По ее словам, теперь Минюст США и Национальное управление архивов и документации "не могут просто замять это дело".

Со своей стороны, член Палаты представителей республиканец Ронни Джексон обвинил Байдена в том, что он придерживается политики двойных стандартов.

"Байден на протяжении многих лет знал, что хранит в личном офисе особо секретные документы. Он знал об этом, когда агенты ФБР обыскивали Мар-а-Лаго (имение экс-президента США Дональда Трампа - ред.), и он знал об этом, когда назначал спецпрокурора (для расследования дела Трампа - ред.). Он знал об этом все это время, и его сотрудники из Минюста все равно преследовали Трампа", - написал Джексон в твиттере.

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Версия на азербайджанском языке Respublikaçılar Baydeni vitse-prezident olduğu vaxt məxfi sənədləri oğurlamaqda ittiham edir

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