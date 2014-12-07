Республиканцы обеспечили себе большинство в палате представителей Конгресса США

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Самое значительное за последние 65 лет большинство в палате представителей Конгресса США обеспечила себе по итогам промежуточных выборов, состоявшихся 4 ноября, Республиканская партия. Об этом свидетельствуют итоги вторых туров промежуточных выборов, прошедших в субботу в штате Луизиана. Они состоялись в двух избирательных округах штата, поскольку голосование 4 ноября не выявило в этих районах победителя.

Согласно оглашенным результатам этих вторых туров, представители Республиканской партии Ральф Эйбрэхэм и Гаррет Грейвз обеспечили себе места в нижней палате Конгресса, одержав победу над политическими соперниками - демократами. Это означает, в палате представителей в Конгрессе нового, 114-го созыва, приступающего к работе с января, у "Великой старой партии" будет как минимум 246 мандатов из 435. Между тем, не исключено, что в "копилку" республиканцев в нижней палате добавится дополнительное место, поскольку до сих пор не подведены итоги голосования в одном из избирательных округов в штате Аризона.

Если республиканцы действительно завоюют 247 мандатов, то это станет их самой крупной победой с 1929-31 гг. Тогда, при администрации однопартийца Герберта Гувера, им удалось получить 270 мест в палате представителей, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

Пока же их достижение является точным повторением расклада сил в нижней палате в 1947-49 гг. при администрации демократа Гарри Трумэна. До промежуточных выборов республиканцы располагали в нижней палате 234 голосами.

В ноябре переизбирались вся палата представителей и треть сената Конгресса. Контролирующая в настоящее время Белый дом Демократическая партия потерпела на этих выборах сокрушительное поражение. Республиканцам удалось не только упрочить большинство в палате представителей, но и взять под контроль сенат.