Решение Трампа прекратить вооружать курдов стало сюрпризом для Пентагона и Госдепа

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/Госдепартамент США и Пентагон не были заранее предупреждены о планах американского президента Дональда Трампа прекратить поставки оружия сирийским курдским отрядам "Силы народной самообороны" (СНС).

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

"Решение Трампа, по всей видимости, застигло и Пентагон, и Госдепартамент врасплох, - отмечает агентство. - Официальные лица в обоих ведомствах, которых при обычных условиях оповестили бы о смене политики США относительно предоставления оружия сирийским курдам, заявили, что не знали об изменениях". Как говорится в публикации, неясно также, предупредил ли Вашингтон самих курдов о данном шаге перед тем, как проинформировал о нем турецкую сторону.

Агентство констатирует, что прекращение поставок американцами оружия курдам "может помочь ослабить напряженность между США и Турцией". В материале отмечается, что для курдов это будет "деморализующим ударом".

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники также сообщила, что решение Трампа стало сюрпризом для ряда сотрудников администрации США. Издание отметило, что опрошенные американские военные еще не получили новых инструкций относительно вооружения курдов. Они уточнили, что планов отправки новых партий оружия СНС на данный момент нет.