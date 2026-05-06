Решение проблем бедности, жилищного кризиса и других социальных проблем остро стоит на повестке ЕС

Более половины европейцев - 52% - считают главной проблемой рост стоимости жизни. При этом в ЕС уже давно и много обсуждают жилищный кризис, выражающийся в отсутствии доступного жилья, бездомность и бедность, от которой страдает каждый пятый европеец и каждый четвертый ребенок.

Как сообщает европейское бюро Report, Европейская комиссия представила сегодня в Брюсселе масштабный социальный план, предусматривающий первую в истории Европейского союза стратегию по борьбе с бедностью, план по искоренению бедности во всех странах Евросоюза к 2050 году и предложения по борьбе с жилищным кризисом.

В пакет входит также два отдельных предложения по поддержке детей, чтобы они не оказались за чертой бедности, и усиление защиты прав людей с ограниченными возможностями до 2030 года.

Как утверждает ЕК, реализация этих мер необходима для решения трех неотложных задач: острой нехватки доступного жилья (40% граждан ЕС считают это неотложной и актуальной проблемой, 1 млн человек остаются бездомными); устранение барьеров для получения работы в быстро меняющемся рынке труда; борьба с бедностью.

Кроме того, многие социально-экономически уязвимые люди подвергаются дискриминации и стигматизации. Необходимо приложить дополнительные усилия для обеспечения защиты их прав. Это включает права инвалидов, которые должны быть в полной мере реализованы во всех сферах жизни.

Стратегия ЕС по борьбе с бедностью нацелена на сокращение числа людей, подверженных риску бедности и социальной изоляции, как минимум на 15 млн к 2030 году, и искоренение бедности к 2050 году.

В ней определены три приоритета: качественные рабочие места для всех, поскольку качественная занятость является первым выходом из бедности; эффективный доступ к качественным услугам и адекватная поддержка доходов; скоординированные действия по борьбе с бедностью.

Стратегия также определяет способы поддержки пожилых людей посредством адекватных пенсий. Кроме того, в ней подчеркивается необходимость объединения усилий с национальными, региональными и местными органами власти, бизнесом и гражданским обществом для борьбы с бедностью, в том числе путем создания коалиции против бедности в конце этого года.

Дети в ЕС подвержены более высокому риску бедности или социальной изоляции, чем взрослые, при этом за последние пять лет не наблюдается значительного снижения уровня детской бедности.

Европейская гарантия для детей является основным инструментом ЕС для поддержки детей, нуждающихся в помощи, в частности посредством бесплатного и эффективного доступа к таким услугам, как дошкольное образование, здравоохранение и школьное питание.

Кроме того, ЕК совместно с государствами-членами запустит пилотный проект по внедрению "Европейской карты гарантий для детей", призванной облегчить доступ к услугам и обеспечить согласованную поддержку нуждающихся детей. Помимо этого, ключевое значение имеет защита детей от онлайн- и офлайн-угроз, включая эксплуатацию и насилие.

Право на жилье является одним из основных прав человека, однако с 2013 года цены на жилье выросли на 60%, и европейцы сталкиваются со все большими препятствиями в доступе к надлежащему жилью. Рекомендация делает акцент на долгосрочных решениях и профилактике, чтобы предотвратить жилищную изоляцию и бездомность, увеличить количество социального и доступного жилья, и расширить поддержку людям в поиске жилья.

Учитывая, что 90 млн человек - более чем каждый пятый европеец - живут с инвалидностью, полная инклюзивность является крайне важной как для обеспечения соблюдения прав, так и для стимулирования экономики и демократии в Европе. Однако барьеры остаются: только 55% имеют работу по сравнению с 77% людей без инвалидности; 1,4 млн людей с инвалидностью по-прежнему живут в учреждениях; и каждый третий подвержен риску бедности, что почти вдвое превышает средний показатель по ЕС.

Комиссия предлагает внедрение по всему ЕС "Европейской карты инвалида" и парковочной карты, создание Альянса за независимую жизнь с целью замены учреждений поддержкой на базе сообществ, улучшение доступности транспорта и инвестирование в технологии, такие как инструменты искусственного интеллекта.