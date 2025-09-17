Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Решение ЕС по замороженным активам РФ может быть принято 23-24 октября

    17 сентября, 2025
    • 16:08
    Министры финансов Евросоюза на встрече в Копенгагене 19-20 сентября могут обсудить тему использования российских замороженных активов для поддержки Украины.

    Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    По их данным, решение по этому вопросу может быть выработано к саммиту лидеров стран ЕС 23-24 октября. 

    Отмечается, что обсуждение этой темы вновь активизируется в ЕС на фоне призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен "срочно найти новый способ финансирования военной кампании Украины путем использования замороженных активов России". Другим фактором называется давление США, которые призывают Европу активнее использовать российские замороженные средства.

    Между тем, газета The Financial Times со ссылкой на источники пишет о том, что ЕС рассматривают возможность использования замороженных активов РФ через выпуск беспроцентных облигаций блока, обеспеченных российскими средствами. Передача средств будет осуществляться траншами. Для выпуска долгосрочных облигаций потребуются гарантии того, что режим санкций будет действовать в течение срока действия займов.

