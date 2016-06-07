В Мьянме​ репортера Би-би-си приговорили к трем месяцам тюрьмы

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Местный репортер британской телерадиокорпорации Би-би-си приговорен в Мьянме к трем месяцам тюрьмы с отбыванием наказания в трудовой колонии за нападение на полицейского во время студенческой демонстрации, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ней Мьо Лин, репортер мьянманского бюро Би-би-си, осужден за то, что напал на полицейского во время демонстрации студентов против новой редакции закона о высшем образовании, ограничивающего университетскую демократию, сообщает издание. Демонстранты - студенты провинциальных университетов - организовали в марте прошлого года мотоциклетный "марш" на Янгон, крупнейший город и бывшую столицу страны. У въезда в город их встретил полицейский кордон.

Согласно информации, один из стражей порядка на ходу сбросил демонстранта с мотоцикла, после чего возмущенный этой жестокостью репортер вступил в борьбу с полицейским.

Выступив в местных СМИ после оглашения приговора, Ней Мьо Лин назвал несправедливостью тот факт, что полицейский, сбросивший демонстранта с мотоцикла, не был наказан. Адвокат журналиста сообщил изданию, что иск против полицейского может подать только потерпевший, который, как и еще несколько студентов, до сих пор находится под следствием за организацию несанкционированной демонстрации.

Внесение поправок в законы, регулирующие массовые мероприятия и демонстрации, является одним из заявленных приоритетов нового правительства Мьянмы, которое начало работу в апреле этого года.